サッカーワールドカップ。日本代表のベスト16進出がかかったブラジルとの一戦で、この地方からも選手に向けて声援が送られました。 【写真を見る】｢ありがとう日本！｣ サッカーW杯 ブラジルとの“未明の激闘”に名古屋からも声援 港区の飲食店では両国サポーターが応援 （瀧川幸樹アナウンサー）「皆さんもりあがってますか！」 23日午前2時に開始となった試合でしたが、名古屋市内のスポ&