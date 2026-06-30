■MLBアスレチックス4ー9ドジャース（日本時間30日、サター・ヘルス・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアスレチックス戦に“1番・DH”でスタメン出場、5打数2安打1本塁打3打点。6回にサクラメント初アーチとなる18号、8回にはライト前ヒットを放ち、2試合ぶり今季27度目のマルチヒットをマークした。チームは今季最多タイの17安打で9得点の快勝、D.