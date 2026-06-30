FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんと、お笑い芸人のシソンヌのじろうさん、長谷川忍さんがキリン「氷結®Ice Magic2026」先行メディア体験会に登壇しました。【写真を見る】【FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏】シソンヌ・じろうさんとの「氷結」注ぎ対決に勝利 長谷川さんのツッコミには?はい「氷結の女」です?キリンの「氷結®」は新製法を採用したブランドリニューアルに伴い、おいしさを伝える新感覚イベント「氷結®Ice Magi