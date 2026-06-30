今年5月、東京・中央区の雑居ビルで泥酔した知人の20代の女性に性的暴行を加えたとして、会社員の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】雑居ビルの外階段で泥酔状態の知人の20代女性に性的暴行か会社員の27歳男を逮捕警視庁不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・中野区の会社員・神原未希哉容疑者（27）です。神原容疑者は、今年5月、中央区の雑居ビルの外階段で泥酔した知人の20代の女性に性的暴行を加えた疑いがも