広島市は原爆供養塔に眠る7万人の遺骨のうち、名前が分かりながら遺族が見つからない816人の遺骨の名簿を全国の自治体に発送しました。去年、骨つぼに残る「遺髪」のDNA型鑑定で遺骨が返還されたことを受け、市は骨つぼの総点検を実施。遺髪が残る52人の名前に初めて「黒い丸」を表示しました。「納骨名簿」は来月10日から公開されます。