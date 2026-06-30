自民党の麻生副総裁らと日本維新の会の藤田共同代表は30日、国会内で会談し、皇族数を確保に向けた皇室典範の改正について合意した。自民は29日の臨時総務会で改正案について了承していたが、維新は旧宮家の男系男子を養子とする案に「15歳以上」の年齢制限を設けることへ反対意見などが党内議論で相次ぎ、今後の対応を藤田氏に委ねていた。藤田氏は会談後、「苦渋の決断。苦しいが、与党がまとまるということで合意した」と述べ、