県内では大気の状態が非常に不安定となっています。屋久島町と十島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。県の雨量計では屋久島町栗生で1時間に66ミリ、口永良部でも51ミリの非常に激しい雨が観測されました。現在、屋久島町と十島村にはレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、土砂災害に厳重な警戒が必要で