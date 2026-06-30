30日未明にフジテレビ系で放送されたサッカー・ワールドカップ（W杯）の日本の決勝トーナメント1回戦だったブラジル戦の平均世帯視聴率（速報値）は関東地区で15.9％、関西地区で15.6％だったことが30日、ビデオリサーチの調査で分かった。試合は30日午前2時から行われ、日本は1―2で逆転負けして敗退した。