お笑いコンビ見取り図盛山晋太郎（40）とモデルでタレントのゆうちゃみ（24）が30日、大阪市のルクア大阪で「sanrio house」ルクア大阪店オープン記念イベントに出席した。株式会社サンリオが監修する話題の新ブランドが西日本初出店。サンリオ好きの2人が登場した。ハローキティとマイメロディが登場すると、盛山は「かわいらしい」とメロメロ。「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい子たちと」と話し、ゆうちゃみか