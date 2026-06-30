お笑いコンビ、コットンの西村真二（42）が30日、自身のXを更新。第1子の誕生を報告した。西村は「本日42歳になりました！」と、この日誕生日を迎えたことを報告するとともに「そして先日息子が産まれました！」と第1子となる長男が誕生したことを明かした。生まれたばかりのわが子を抱く写真とともに「幸いまだほうれい線はありません！仕事も衣装予報も育児も全力で頑張るので僕を信じてください！」と喜びをつづった。西村は22