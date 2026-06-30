韓国・ソウル地下鉄車内でライターと殺虫剤スプレーを使って放火しようとした40代の男が警察に逮捕された。30日、ソウル中部警察署は、前日午後9時12分ごろ、地下鉄車内で放火しようとしたA容疑者を現住列車放火未遂の疑いで現行犯逮捕したと明らかにした。Aは、ソウル地下鉄4号線の明洞（ミョンドン）駅から忠武路（チュンムロ）駅方面へ向かう電車内で、乗降ドアの非常開閉装置に向けてライターを点火し、殺虫剤スプレーを噴射し