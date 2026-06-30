２９日、競り合うブラジルのマルティネッリ（右）と日本の伊東純也。（ヒューストン＝新華社記者／肖芸九）【新華社ヒューストン6月30日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は29日、米テキサス州のヒューストン競技場で決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジルが日本を2-1で下し、ベスト16進出を決めた。２９日、ヘディングで競り合う日本の町野修斗（左）とブラジルのマガリャンイス。（ヒューストン＝新華社記