国旗損壊罪の制定に向けた法案が、さきほど衆議院本会議で与党の賛成多数で可決されました。法案を共同提出した国民民主党と参政党は本会議を欠席し、採決に加わりませんでした。法案提出者が採決を欠席するのは極めて異例です。