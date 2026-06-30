世界で1億1780万人先週の6月20日は、国連が定めた「世界難民の日」でした。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）の最新の統計では、現在、紛争や迫害などで故郷を追われた人は、難民や国内避難民なども含めて、世界で1億1780万人にのぼると言われています。【写真を見る】絵本で出会う遠い国の友達〜子どもたちへ伝える難民問題〜「難民」というテーマを、日本の私たち、特に子どもたちにどう伝えていけばいいのか。今回は、東京・中