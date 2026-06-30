30Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤¬¡Ö»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä»á wakai¥¹¥Þ¥ÛÄ´Ää¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÎ¥º§À®Î©²ñ¸«¡×¤ËÅÐÃÅ¡££µÇ¯´ÖÊÌµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÁðÌî¤È¤ª¤ë¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¡ÛÎ¥º§¤òÈ¯É½ ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀ®Î©¤ÎÇØ·Ê¤Ï£´·î»Ü¹Ô¤Î¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¡× ?Æ³Æþ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿?¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤Ø¤â°ÕÍß»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£·î17Æü¤Ë?¿Æ»Ò´Ø·¸¤Îºß¤êÊý?¤ä?Ùæ¤á¤Ê¤¤Î¥º§?¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È