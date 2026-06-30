大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアスレチックス戦に１番指名打者で出場し、六回の第４打席に右越えの今季１８号の３ラン本塁打を放った。ドジャースが５−３とリードの無死一、二塁で打席に立つと、カウント２−２から左腕クルークの５球目を捉え、リードを大きく広げる貴重な一発となった。大谷の本塁打は６試合ぶりで、大リーグ通算３００号まであと２本となった。大谷はこの試合で５打数