オランダ―モロッコ後半終了間際、ヘディングで同点ゴールを決めるモロッコのディオプ（右端）＝モンテレイ（FIFA提供・ゲッティ＝共同）モロッコが1―1で突入したPK戦を3―2で制した。2―2で迎えた5人目をGKブヌが読み切って阻止。最後はサイバリが左隅に決めた。試合は主導権を握りながら先制を許したが、後半追加タイムにディオプが左クロスを頭で合わせて追い付いた。オランダは劣勢の中で後半27分に速攻からハクポが決