「ジャーマンポテトパイ」バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日から「ジャーマンポテトパイ」を販売する。ゼッテリアでは、季節に合わせた商品展開とともに、消費者からの「もう一品欲しい」という声に応えるサイドメニューの提供にも取り組んでいる。今回登場する「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライすることでホクホクとした食感を引き出した北海道産のじゃがいもに、旨みのあるベーコンと