写真家で映画監督の蜷川実花氏（53）が30日までに、インスタグラムを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。「20代の頃、美輪明宏さんを撮らせていただきました」と書き出すと、「圧倒的な存在感、緊張しまくっていた私を優しい柔らかい空気で迎えてくださって、すごくいい撮影ができたな」と述懐し、「その後何度も撮らせていただいたけど