メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町の公園で、白やピンクのスイレンの花が見ごろを迎えています。 スイレンは、スイレン科の多年草で、池の底から長い茎を伸ばし、水面に花を咲かせます。 御浜町阿田和にある寺谷総合公園の池には、約600株のスイレンが植えられていて、直径10センチから15センチほどの白やピンクの花を咲かせて彩りを添えています。 今年は例年とほぼ同じ、先月中旬頃から開花が始まり、い