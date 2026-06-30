◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦モロッコ１−１（ＰＫ３−２）オランダ（２９日、エスタディオ・モンテレイ）ＦＩＦＡランク７位のモロッコは同８位のオランダと対戦。１―１の延長戦でも勝敗が決まらず、ＰＫ戦の大接戦の末に勝利を収めた。一進一退の攻防が続く中、前半３７分はオランダのＤＦファンヘッケの額に、モロッコ選手のスパイクが当たり、出血するなど激しい試合が繰り広げられる。前半を０―０