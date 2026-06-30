ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２９日（日本時間３０日）に敵地サクラメントでのアスレチックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６回に６試合ぶりの一発となる１８号を放った。敵地サターヘルス・パークが騒然としたのは５―３の６回無死一、二塁だった。２番手の左腕クルークのカウント２―２からの５球目、内角高めの８２・３マイル（約１３２・５キロ）のスイーパーをかち上げると確信歩き。角度２５度、打球速度１１