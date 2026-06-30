落語家の立川雲水（56）が30日、Xを更新。高市早苗首相の経歴詐称疑惑をめぐり、疑問を投げかけた。高市首相をめぐっては、過去に「米連邦議会立法調査官」の肩書を使用していたことについて疑惑が持ち上がっているが、雲水は「高市早苗の経歴問題ですが、肩書き云々もさる事ながら、過去に本人が『アメリカで法律を書いてました』って堂々とテレビで発言してましたよね？」と言及。「その高市早苗が書いた法律ってのは具体的にど