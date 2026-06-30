「香港国家安全維持法」の施行から30日で6年となりました。今月には新たに法令を整備するなど行政の権限強化が進んでいます。「香港国家安全維持法」は2020年6月30日に反政府的な活動を取り締まる目的で施行されました。施行後は民主派の政治家や活動家などが相次いで逮捕されていて、香港当局は今月24日にも政府などを中傷する内容の出版物を販売したなどとして書店の店主らを逮捕しています。香港メディアによりますと、施行後か