大谷翔平選手などが出場したWBCの観戦チケットなどを高額で不正に転売した疑いで、会社員の男が逮捕された。鈴江裕司容疑者（61）は、2025年に行われたドジャースと阪神タイガースの試合と、WBCの観戦チケット、合わせて3枚を、高額で不正に転売した疑いが持たれている。鈴江容疑者は2枚で1万4000円のWBC・日本対チェコ戦のチケットを12.5倍ほどの価格で売っていた。鈴江容疑者はこれまでに、巨人戦を中心に、300枚近くを不正に転