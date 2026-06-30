俳優の梅沢富美男（75）が30日、自身のXを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。梅沢は「偉大な大先輩方が次々亡くなられて寂しい気持ちです」と吐露。続けて「美輪明宏さんに頂いた『あなたのこと大好きですよこの先も芸能界で縦横無尽に大暴れなさいませ』の言葉を胸に今日も暴れて来ます」と美輪さんにかけられた言葉を明かし、「ご