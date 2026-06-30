梅雨前線の影響で、午後も九州は雨が降りそうです。九州以外の西日本や東日本では、雲が多いながらも日差しの出る所があり、梅雨の晴れ間となる見込みです。北日本も晴れて、日差しが暑く感じられそうです。【画像で見る】全国の週間天気予報7月1日(水)〜7日(火)本州は梅雨の晴れ間も北日本は午後も青空が広がる見込みです。西日本や東日本は雲が広がりますが、日差しの出る所も多くなるでしょう。ただ、晴れ間の出る所も所々で