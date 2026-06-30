メ～テレ（名古屋テレビ） FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントでブラジル戦に挑んだ日本代表は、惜しくも敗退し、この地方から労いの声が上がっています。 3大会連続で決勝トーナメントに駒を進めた日本代表を応援しようと、深夜にもかかわらず名古屋市内のスポーツバーなどには多くのサポーターが詰めかけ、声援を送りました。 強豪ブラジルとの熱戦で日本代