３０日午前７時半頃、ＪＲ奥羽線和田（秋田県秋田市）―羽後境（同県大仙市）間を走行していた秋田発東京行きの秋田新幹線「こまち１０号」が、クマと衝突し、緊急停車した。ＪＲ東日本秋田支社によると、新幹線は現場に５分間停止した後、羽後境駅まで徐行。車両に異常がないことを確認して、午前８時すぎに運転を再開した。乗客約２００人と乗務員にけがはなかった。