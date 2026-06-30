◆オークランド・アスレチックスーロサンゼルス・ドジャース29日（日本時間30日午前10時40分試合開始、サターヘルスパーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは29日（日本時間30日）、敵地でアスレチックスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で18号ホームランを放った。ドジャースが5−3とリードして迎えた6回表、無死1、2塁の場面で第4打席が回ってきた大谷は、カウント2−2でアスレチックス