梅雨前線の影響で鹿児島県内では30日、大雨となっているところがあり、屋久島町と十島村にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。 九州南部付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方を除く県内では大気の状態が非常に不安定となっています。 屋久島町と十島村にレベル4土砂災害危険警報 30日、県内ではこれまでの1時間に屋久島町栗生で66ミリの非常に激しい雨を観測したほか、南種子町で38