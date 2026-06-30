秋田新幹線（資料画像） 秋田朝日放送 ３０日朝、秋田新幹線がクマと衝突し緊急停車するトラブルがありました。乗客にけがはありませんでした。 ＪＲ秋田支社によりますと、３０日午前７時半ごろ、上りの秋田新幹線こまち１０号が秋田駅を出発しておよそ１０分後、秋田市河辺付近で線路内にいたクマと衝突しました。 運転士がクマを見つけて非常ブレーキをかけ緊急停止しましたが、衝突したということです。乗客