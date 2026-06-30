広島県三原市で男性の遺体が見つかり、29歳の男が強盗殺人の疑いで逮捕された事件で、現場は男が個人的に整地を依頼されていた場所だったことが捜査関係者への取材でわかりました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区の倉本幹太容疑者（29）です。警察によりますと、倉本容疑者は3月9日、三原市沼田の会社敷地内で、同い年で友人の徳田雅希さん（29）から借りた700万円の返済を免れようと、徳田さんを穴の中に埋めるなど