部下の女性職員にストーカー行為をし、合い鍵を使って自宅に侵入して下着などを盗んだとして、ストーカー規制法違反などの罪に問われている厚生労働省の係長の男に対し、東京地裁はきょう（30日）、拘禁刑2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。厚生労働省の係長、高林孝吏被告（39）は去年12月、部下だった20代の女性職員の自宅に押しかけたほか、今年3月には複製した合い鍵を使って女性職員の自宅に侵入して下着などを盗