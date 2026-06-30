■MLBアスレチックスードジャース（日本時間30日、サター・ヘルス・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアスレチックス戦に“1番・DH”でスタメン出場、6回の第3打席、6試合ぶりの18号ホームラン。サター・ヘルス・パークでは初アーチ、通算300号まであと2本に迫った。カリフォルニア州のウェストサクラメントにある球場、サター・ヘルス・パークに移