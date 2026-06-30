◇MLB アスレチックス - ドジャース(日本時間30日、サター・ヘルス・パーク)大谷翔平選手が18号を放ちました。「1番・DH」で先発出場した大谷選手は、第4打席の6回、ノーアウト1・2塁の好機で5球目の変化球を振り抜き、ライト方向へ18号を放ちました。大谷選手は打った瞬間に確信し打球を見つめます。夕暮れ染まる敵地のサター・ヘルス・パークに特大アーチを描きました。打球速度は112.3マイル(約181キロ)、飛距離は432フィート(