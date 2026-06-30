お笑いタレントのキンタロー。（44）が30日、都内でザバス新商品発表会「ザバスBIOPRO新コンビ結成＆襲名披露セレモニー」に登壇した。プロテインと乳酸菌を掛け合わせた飲料「ザバスBIOPROヨーグルト味」の発売に併せ、ハリウッドザコシショウ（52）と1日限りの新コンビ「BIOPRO」を結成。“乳酸菌タロー。”として水色のジャージー姿で登場した。白いヘッドセットを装着し、顔は白塗りに青と黄色のラメで乳酸菌を表現。