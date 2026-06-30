◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３０日・弘前）巨人は３０日、大勢投手の「今季２０ホールド」記念グッズを３０日から球団公式オンラインストアで販売すると発表した。２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２点リードの８回から登板し、今季２０ホールド目を記録した。商品はトートバッグやフェイスタオルなど４種類。記念すべき投球シーンをデザインしている。