◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３０日・弘前）巨人は３０日、田中瑛斗投手の「今季２０ホールド」記念グッズを３０日から球団公式オンラインストアで販売すると発表した。２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季２０ホールド目を記録した。商品はトートバッグやフェイスタオルなど４種類。記念すべき投球シーンをデザインしている。