南米ペルーで6月7日に行われた大統領選の決選投票について、開票率が100％に達し、フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏が相手候補を得票率で上回りました。選挙管理当局によりますと、29日時点での決選投票の開票率は100％となり、ケイコ・フジモリ氏（51）の得票率は50.135％で、対立候補ロベルト・サンチェス氏（57）を4万9641票上回りました。結果を受け、地元メディアはケイコ氏の勝利が確実になったと報じてい