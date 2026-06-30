「2027年国際園芸博覧会」が横浜市で開催されるのを前に、神奈川県のプールでテロの発生を想定した訓練が行われました。神奈川県大磯町の大磯ロングビーチでは、刃物と爆発物を持った不審者がプールサイドに侵入し、従業員を切りつけたという想定で訓練が行われました。従業員が客を避難させ、さすまたを持って不審者と対峙し、通報を受けて駆け付けた警察により、不審者は確保されました。また、爆発物処理隊が煙の出ている不審者