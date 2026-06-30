サッカーFIFAワールドカップ2026。日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、惜しくも敗れました。 長崎市のハピネスアリーナでは、パブリックビューイングが行われ、午前2時前にもかかわらず、地元出身の森保 一監督を後押ししようと、多くのサポーターが声援を送りました。 決勝トーナメント初の初戦突破を狙う日本代表が挑むのは、5度のワールドカップ優