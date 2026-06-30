30日から「サマージャンボ宝くじ」の販売が始まり、朝から買い求める人が列を作りました。 30日販売が始まった「サマージャンボ宝くじ」。例年、賞金は1等と前後賞を合わせて7億円ですが、今年は合わせて12億円が当たる「サマージャンボプレミアム」が発売され、ジャンボ宝くじ史上最高の当選額になっています。 大阪駅前第4ビルの特設売場には、億万長者を夢見る人たちが列を作りました。 （購入した人）「