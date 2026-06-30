東京・小平市の公園で「撮り鉄」仲間の男子中学生に暴行を加え、カメラを奪ったなどとして、少年など4人が警視庁に逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、埼玉県川越市の14歳の男子中学生や、東京・練馬区の職業不詳の18歳の男ら4人です。4人は今年4月、東京・小平市の公園で男子中学生（14）を取り囲み、「カメラをよこせ」などと脅して腹を足で蹴るなどの暴行を加えた上、15万円相当のカメラや現金5000円を奪った疑いがも