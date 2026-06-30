国会では30日、副首都構想の関連法案の審議が始まり、愛知県の大村秀章知事は、「条件はそろっている」として指定を申請する準備を進める考えを示しました。 【写真を見る】国会審議入り強行の“副首都法案” 愛知･大村知事｢すべての条件はそろっている…｣ 申請準備を進める考え示す 大規模災害などが起きた際、首都の代替機能を担う「副首都」構想について、自民党と日本維新の会が提出した法案の審議が30日、衆議院の特別委員