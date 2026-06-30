きょうは晴れ間が広がり、各地で真夏日になるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋30℃ 岐阜31℃ 2日連続｢真夏日｣に 夜にかけて所々で雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/30 昼） 正午前の名古屋市内は雲が広がり、すっきりしない空模様になっています。この時間の気温は27.8℃で、空気がジメジメとしています。 きょうは午後も雲が広がりやすいものの、愛知県や岐阜県では日が差す時間があるでしょう。夜にかけて山間部