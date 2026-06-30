◆ファーム・リーグヤクルト―巨人（３０日・戸田）巨人は２軍ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は山崎伊織投手（２７）。「右肩違和感」から復帰後初の公式戦で、複数イニングを予定している。１か月半ぶりに実戦復帰した２４日の３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（ジャイアンツ球場）では１回７球で無失点、最速１５１キロを計測した。「右アキレス腱（けん）炎」で出遅れ、同日の３軍戦で２か月半ぶりに実戦復帰していたＳ・ハ