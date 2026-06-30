乃木坂４６の金川紗耶が３０日、都内で初写真集「好きのグラデーション」（主婦の友社）の発売記念イベントを開催し、やってみたい仕事について明かした。念願の写真集が実現。素の表情が詰め込まれているといい、「自己採点は紗耶（さや）を数字で表すと３８点。１００点満点なので１００点を足して１３８点になります」と説明した。さらなる新しい仕事にも意欲。芝居業に興味があるといい「ホラーに出たい。『キャーっ』て