FIFAワールドカップ日本はブラジルに惜しくも敗れましたが、広島でも熱い声援が送られました。深夜2時キックオフの試合を観戦しようと、パブリックビューイングにはおよそ200人のサポーターが集まりました。前半、日本が強豪ブラジルから先制点を奪うと…しかし後半、ブラジルに2点を奪われ、日本は惜しくも敗れました。深夜の熱戦を観戦し仕事に向かう通勤客は…■通勤客「眠たいです。無理矢理頑張りま