フェリーの火災警報装置の電源を切ったまま運航していたなどとして、九州運輸局は、雲仙市の事業者に安全確保命令を出しました。 19日付けで安全確保命令を受けたのは、「有明フェリー」を運航する「有明海自動車航送船組合」です。 九州運輸局によりますと、去年12月の立ち入り検査で雲仙市の多以良港と熊本・長洲港を結ぶフェリーの火災警報装置の電源を切った状態で運航していたことが判明。